Путин и Токаев подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства
- РИА Новости
«В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС слова Желдибая.
Отмечается, что Токаев и Путин подчеркнули необходимость развивать партнёрство по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Ранее стало известно, что Токаев 8—9 мая посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде по случаю 78-й годовщины Победы.