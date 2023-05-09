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Путин и Токаев подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
Путин и Токаев подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства
  • РИА Новости

«В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС слова Желдибая.

Отмечается, что Токаев и Путин подчеркнули необходимость развивать партнёрство по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Ранее стало известно, что Токаев 8—9 мая посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде по случаю 78-й годовщины Победы.

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