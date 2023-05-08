Депутат Рады Бригинец обвинил Зеленского в невыплате украинским военным обещанных денег

Народный депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в феврале прошлого года пообещал выплаты украинским военнослужащим, но денег армия так и не получила.

Об этом политик сказал в беседе с генерал-майором Сергеем Кривоносом в эфире телеканала «Прямой».

Бригинец напомнил, что украинский лидер 27 февраля прошлого года пообещал выплачивать не менее 100 тыс. гривен каждому военному, пока не закончится конфликт.

«Кабинет министров сразу же поддержал это решение… А сегодня президент молчит об этом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс отчитал Зеленского за то, что украинские чиновники и генералы «прикарманивают слишком много».