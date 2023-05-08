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В Курской области из детсада после обстрела ВСУ достали неразорвавшийся снаряд

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В Курской области из детсада в посёлке Тёткино после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины достали неразорвавшийся снаряд.
В Курской области из детсада после обстрела ВСУ достали неразорвавшийся снаряд
  • РИА Новости

Об этом заявил в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Из пострадавшего после вчерашнего обстрела детского сада в Тёткино группа разминирования вынесла неразорвавшийся снаряд», — заявил он.

Старовойт уточнил, что этот детсад ради безопасности детей не работает с прошлой весны.

7 мая губернатор Курской области заявил, что украинские террористы обстреляли в регионе здания школы и детского сада.

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