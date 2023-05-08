В Курской области из детсада после обстрела ВСУ достали неразорвавшийся снаряд
- РИА Новости
Об этом заявил в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Из пострадавшего после вчерашнего обстрела детского сада в Тёткино группа разминирования вынесла неразорвавшийся снаряд», — заявил он.
Старовойт уточнил, что этот детсад ради безопасности детей не работает с прошлой весны.
7 мая губернатор Курской области заявил, что украинские террористы обстреляли в регионе здания школы и детского сада.