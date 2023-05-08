ВС России уничтожили склад с вооружением и техникой ВСУ у Балаклеи в Харьковской области

Российские войска уничтожили склад с вооружением и техникой украинской армии в районе Балаклеи в Харьковской области.

Об этом информирует Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, также в районах Верхнекаменского и Краматорска уничтожено два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад украинской армии.

Кроме того, Вооружённые силы России ликвидировали более 380 украинских военных и иностранных наёмников на Донецком направлении в течение суток.

Ранее стало известно, что Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников в Харьковской области.