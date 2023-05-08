Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

СБУ сообщила о подозрении российскому актёру Владимиру Машкову

Короткая ссылка
Российскому актёру Владимиру Машкову предъявили обвинения по трём статьям УК Украины.
СБУ сообщила о подозрении российскому актёру Владимиру Машкову
  • РИА Новости

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актёра Владимира Машкова, который публично оправдывает вооружённую агрессию России», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве обвинили артиста в поддержке спецоперации на Украине, а также присоединении ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей к России.

Кроме того, на Украине обвинили Машкова в посещении Крыма и республик Донбасса.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего главы железнодорожного вокзала Херсон, подозреваемого в сотрудничестве с Россией.

Имя задержанного не называется.

В начале мая СБУ сообщила о подозрении экс-главы охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Вячеслава Зеневского в том, что он якобы сотрудничал с российскими военными и консультировал их по тактике ведения боя с ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить