СБУ сообщила о подозрении российскому актёру Владимиру Машкову

Российскому актёру Владимиру Машкову предъявили обвинения по трём статьям УК Украины.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актёра Владимира Машкова, который публично оправдывает вооружённую агрессию России», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве обвинили артиста в поддержке спецоперации на Украине, а также присоединении ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей к России.

Кроме того, на Украине обвинили Машкова в посещении Крыма и республик Донбасса.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего главы железнодорожного вокзала Херсон, подозреваемого в сотрудничестве с Россией.

Имя задержанного не называется.

В начале мая СБУ сообщила о подозрении экс-главы охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Вячеслава Зеневского в том, что он якобы сотрудничал с российскими военными и консультировал их по тактике ведения боя с ВСУ.