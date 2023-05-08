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ВСУ за сутки выпустили 187 снарядов по населённым пунктам ДНР, погиб мирный житель

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ВСУ за прошедшие сутки выпустили 187 снарядов по населённым пунктам ДНР, в результате ударов погиб один мирный житель.

Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в СЦКК. 

«Поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины, в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Всего по ДНР зафиксировано 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии калибра 155 и 152 мм.

Также отмечается, что в результате обстрелов ВСУ повреждены 18 жилых домостроений, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее боевики ВСУ обстреляли в Курской области здания школы и детского сада.

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