Главком ВСУ Залужный сообщил о визите генинспектора бундесвера Бройера на Украину
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«Провели конструктивный разговор. Описал ситуацию, сложившуюся на фронте, и рассказал о подготовке сил безопасности и обороны к будущим действиям», — сообщил он в Telegram.
Залужный поблагодарил Германию за оказанную Украине военную помощь и выразил надежду на поставки Киеву самолётов F-16.
Ранее главком ВСУ рассказал о темах телефонных переговоров с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.
До этого Залужный заявил, что доложил главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО Кристоферу Каволи об обстановке на фронте.