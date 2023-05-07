Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Главком ВСУ Залужный сообщил о визите генинспектора бундесвера Бройера на Украину

Короткая ссылка
Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер совершил визит на Украину, заявил главком ВСУ Валерий Залужный.
Главком ВСУ Залужный сообщил о визите генинспектора бундесвера Бройера на Украину
  • Gettyimages.ru

«Провели конструктивный разговор. Описал ситуацию, сложившуюся на фронте, и рассказал о подготовке сил безопасности и обороны к будущим действиям», — сообщил он в Telegram.

Залужный поблагодарил Германию за оказанную Украине военную помощь и выразил надежду на поставки Киеву самолётов F-16.

Ранее главком ВСУ рассказал о темах телефонных переговоров с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

До этого Залужный заявил, что доложил главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО Кристоферу Каволи об обстановке на фронте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить