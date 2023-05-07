Главком ВСУ Залужный сообщил о визите генинспектора бундесвера Бройера на Украину

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер совершил визит на Украину, заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

«Провели конструктивный разговор. Описал ситуацию, сложившуюся на фронте, и рассказал о подготовке сил безопасности и обороны к будущим действиям», — сообщил он в Telegram.

Залужный поблагодарил Германию за оказанную Украине военную помощь и выразил надежду на поставки Киеву самолётов F-16.

Ранее главком ВСУ рассказал о темах телефонных переговоров с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

До этого Залужный заявил, что доложил главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО Кристоферу Каволи об обстановке на фронте.