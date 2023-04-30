Главнокомандующий ВСУ рассказал об обстановке на фронте представителю ВС НАТО

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил, что рассказал главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО Кристоферу Каволи об обстановке на фронте.

«Провёл встречу в расширенном составе с Верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе — командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта», — приводит РИА Новости слова Залужного.

Он отметил, что описал возможные сценарии будущих действий украинских войск.

Залужный добавил, что Украина нуждается в своевременных поставках техники и боеприпасов.

13 апреля начальник главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Бюркар посетил Украину.