Главнокомандующий ВСУ рассказал об обстановке на фронте представителю ВС НАТО
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«Провёл встречу в расширенном составе с Верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе — командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта», — приводит РИА Новости слова Залужного.
Он отметил, что описал возможные сценарии будущих действий украинских войск.
Залужный добавил, что Украина нуждается в своевременных поставках техники и боеприпасов.
13 апреля начальник главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Бюркар посетил Украину.