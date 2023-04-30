Главнокомандующий ВСУ рассказал об обстановке на фронте представителю ВС НАТО

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Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил, что рассказал главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО Кристоферу Каволи об обстановке на фронте.
Главнокомандующий ВСУ рассказал об обстановке на фронте представителю ВС НАТО
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«Провёл встречу в расширенном составе с Верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе — командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта», — приводит РИА Новости слова Залужного.

Он отметил, что описал возможные сценарии будущих действий украинских войск.

Залужный добавил, что Украина нуждается в своевременных поставках техники и боеприпасов.

13 апреля начальник главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Бюркар посетил Украину.

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