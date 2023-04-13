Начальник главного штаба ВС Франции Бюркар посетил Украину
- AP
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Был рад впервые приветствовать на Украине начальника объединённого штаба вооружённых сил Французской Республики генерала армии Тьерри Бюркара», — написал он в соцсетях.
Во время переговоров Залужный заявил Бюркару о том, что Киев нуждается в боеприпасах, средствах ПВО и истребителях F-16.
Ранее сообщалось, что на корпус самолёта премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, посещавшего Канаду и США, нанесли смайлики с истребителем и сложенными вместе ладонями.