Мэр Донецка сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела города со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района города Вооружёнными силами Украины погиб мирный житель.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Погиб мужчина 1950 года рождения», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Запорожской области два мирных жителя погибли в результате обстрела села Богатого Пологовского района со стороны ВСУ.
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