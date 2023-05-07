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Мэр Донецка сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела города со стороны ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района города Вооружёнными силами Украины погиб мирный житель.
Мэр Донецка сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела города со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Погиб мужчина 1950 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Запорожской области два мирных жителя погибли в результате обстрела села Богатого Пологовского района со стороны ВСУ.

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