Мэр Донецка сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района города Вооружёнными силами Украины погиб мирный житель.

Об этом он написал в Telegram.

«Погиб мужчина 1950 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Запорожской области два мирных жителя погибли в результате обстрела села Богатого Пологовского района со стороны ВСУ.