В Запорожской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ села Богатого
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы области.
В сообщении говорится, что обстрел произошёл 6 мая в 22:30.
«По предварительной информации, разрушен жилой дом, погибли два мирных жителя», — заявили в экстренных службах.
Уточняется, что село Богатое расположено возле линии соприкосновения.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия активизировалась на линии соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении.