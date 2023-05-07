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В Запорожской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ села Богатого

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В Запорожской области два мирных жителя погибли в результате обстрела села Богатого Пологовского района со стороны Вооружённых сил Украины.
В Запорожской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ села Богатого
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы области. 

В сообщении говорится, что обстрел произошёл 6 мая в 22:30.

«По предварительной информации, разрушен жилой дом, погибли два мирных жителя», — заявили в экстренных службах.

Уточняется, что село Богатое расположено возле линии соприкосновения.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия активизировалась на линии соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении.

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