Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВС России пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении

Короткая ссылка
Вооружённые силы России пресекли попытку украинской армии провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.
ВС России пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки войск «Восток», опубликованном российским Министерством обороны. 

«На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии пресечена попытка проведения противником разведки боем», — рассказали в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что при проведении воздушной разведки был вскрыт пункт временной дислокации противника в районе Великой Новосёлки. Расчёт самоходного миномёта «Тюльпан» уничтожил данный пункт.

Кроме того, российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger, который американское Министерство обороны отправило в апреле украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить