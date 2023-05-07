ВС России пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы России пресекли попытку украинской армии провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.

Об этом говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки войск «Восток», опубликованном российским Министерством обороны.

«На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии пресечена попытка проведения противником разведки боем», — рассказали в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что при проведении воздушной разведки был вскрыт пункт временной дислокации противника в районе Великой Новосёлки. Расчёт самоходного миномёта «Тюльпан» уничтожил данный пункт.

Кроме того, российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger, который американское Министерство обороны отправило в апреле украинской армии.