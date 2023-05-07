РИА Новости: миномётчики ВСУ попали под удар своей и российской авиации под Авдеевкой

Авиация Вооружённых сил Украины нанесла удар по позициям своих же миномётчиков под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, а затем по тем же координатам ударили российские лётчики.

РИА Новости

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник. «Вертолёт (ВСУ. — RT) не долетел 4 км и выпустил полный боекомплект по своим миномётным позициям», — поделился информацией военный. По словам собеседника агентства, через полтора часа российская авиация нанесла удар по тем же позициям украинской армии. Ранее стало известно, что пять украинских военных погибли в Марьинке из-за собственной артиллерии.