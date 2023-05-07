РИА Новости: миномётчики ВСУ попали под удар своей и российской авиации под Авдеевкой
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Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник.
«Вертолёт (ВСУ. — RT) не долетел 4 км и выпустил полный боекомплект по своим миномётным позициям», — поделился информацией военный.
По словам собеседника агентства, через полтора часа российская авиация нанесла удар по тем же позициям украинской армии.
Ранее стало известно, что пять украинских военных погибли в Марьинке из-за собственной артиллерии.