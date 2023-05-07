РИА Новости: в Марьинке тяжёлые бои идут за каждый метр
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего мотострелкового подразделения.
«Медленно, но уверенно продвигаемся, идём во взаимодействии с нашей артиллерией», — сказал он.
Военнослужащий добавил, что все передвижения происходят в ночное время суток, так как днём «двигаться невозможно из-за сильного артиллерийского обстрела».
«Тяжёлые бои происходят за каждый дом, за каждую улицу», — сказал военный.
Ранее пять украинских военных погибли в Марьинке из-за собственной артиллерии.
Также военнослужащий Южной группы войск рассказал, что украинские силовики разрушают каждое здание в Марьинке.