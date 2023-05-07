ВСУ обстреляли Горловку и Петровский район Донецка

Украинские войска за полчаса выпустили десять снарядов по Горловке и Петровскому району Донецка.

Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в СЦКК.

«После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по Никитовскому району Горловки было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

По Донецку было выпущено семь снарядов натовского калибра 155 мм со стороны населённого пункта Максимильяновка.

Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ погибли два человека.

Также от украинских СМИ поступала информация о взрывах в Николаеве и Одессе.