В ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ погибли два человека
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего украинскими боевиками было выпущено 303 единицы различных боеприпасов.
Сообщается о повреждении шести жилых домостроений. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц.
Ранее мэр Донецка сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела со стороны ВСУ.
Также в Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела погиб один человек.