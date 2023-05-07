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В ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ погибли два человека

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ВСУ за прошедшие сутки 59 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики. В результате ударов погибли два мирных жителя.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего украинскими боевиками было выпущено 303 единицы различных боеприпасов.

Сообщается о повреждении шести жилых домостроений. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц.

Ранее мэр Донецка сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела со стороны ВСУ.

Также в Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела погиб один человек.

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