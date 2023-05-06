Мэр Донецка сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела со стороны ВСУ
Две женщины погибли в результате обстрела Петровского района Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
- РИА Новости
«В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 годов рождения», — написал он в Telegram.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска выпустили десять снарядов из РСЗО по Донецку.
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