Мэр Донецка сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела со стороны ВСУ

Две женщины погибли в результате обстрела Петровского района Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 годов рождения», — написал он в Telegram.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска выпустили десять снарядов из РСЗО по Донецку.