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Замминистра обороны Украины Маляр: Россия производит и испытывает новое оружие

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Россия производит новое оружие и проводит его испытания, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Замминистра обороны Украины Маляр: Россия производит и испытывает новое оружие
  • РИА Новости

По её словам, в России на данный момент налаживается производство определённых видов оружия и продолжаются испытания нового оружия.

«Увеличиваются возможности — они что-то делают, уменьшаются — они что-то ставят на паузу», — написала Маляр в своём Telegram-канале.

Она добавила, что на Украине рассматривают воздушные атаки ВС России как возможность для проверки и развития систем противовоздушной обороны.

Ранее появилась информация, что в России для нужд СВО на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» для уничтожения танков Abrams и Leopard.

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