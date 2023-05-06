Замминистра обороны Украины Маляр: Россия производит и испытывает новое оружие

Россия производит новое оружие и проводит его испытания, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По её словам, в России на данный момент налаживается производство определённых видов оружия и продолжаются испытания нового оружия.

«Увеличиваются возможности — они что-то делают, уменьшаются — они что-то ставят на паузу», — написала Маляр в своём Telegram-канале.

Она добавила, что на Украине рассматривают воздушные атаки ВС России как возможность для проверки и развития систем противовоздушной обороны.

Ранее появилась информация, что в России для нужд СВО на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» для уничтожения танков Abrams и Leopard.