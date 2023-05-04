MWM: ВСУ нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб

ВСУ не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам, пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«Управляемые планирующие бомбы не только более точны, позволяя самолётам поражать гораздо больше целей каждый раз, когда они преодолевают противовоздушную оборону Украины, но и их способность пролетать около 70 км до своих целей также значительно снижает риск быть сбитыми по сравнению с полётом прямо над целью с использованием традиционных гравитационных бомб», — говорится в статье.

Ранее появилась информация, что в России для нужд СВО на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» для уничтожения танков Abrams и Leopard.