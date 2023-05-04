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MWM: ВСУ нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб

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ВСУ не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
MWM: ВСУ нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб
  • Gettyimages.ru

«Управляемые планирующие бомбы не только более точны, позволяя самолётам поражать гораздо больше целей каждый раз, когда они преодолевают противовоздушную оборону Украины, но и их способность пролетать около 70 км до своих целей также значительно снижает риск быть сбитыми по сравнению с полётом прямо над целью с использованием традиционных гравитационных бомб», — говорится в статье.

Ранее появилась информация, что в России для нужд СВО на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» для уничтожения танков Abrams и Leopard.

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