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Число жертв обстрела ВСУ в Ясиноватой возросло до трёх

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В Донецкой Народной Республике сообщили о гибели трёх мирных жителей Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ.
Число жертв обстрела ВСУ в Ясиноватой возросло до трёх
  • РИА Новости

«Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики... погибли трое гражданских лиц: женщины 1953 и 1956 г. р. и мужчина 1958 г. р.», — говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.

Ранее в Ясиноватской центральной городской больнице заявили о гибели двух человек в городе в результате обстрела украинскими силовиками.

Представительство сообщило, что ВС Украины нанесли также удар по Донецку из РСЗО, выпустив десять снарядов.

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