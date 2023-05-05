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В Минэнерго Украины сообщили, что ряд областей частично обесточены после ударов

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Часть потребителей нескольких областей Украины остались без электричества.
В Минэнерго Украины сообщили, что ряд областей частично обесточены после ударов
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Об этом сообщили в украинском Министерстве энергетики.

«После артиллерийского удара по одному из энергетических объектов в Донецкой области было аварийное отключение энергоблока ТЭС. Обесточена угольная шахта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после ударов без света остались часть потребителей в Сумской, Черниговской, и Харьковской областях Украины.

Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что оборудование повреждено на одной из теплоэлектростанций украинского энергохолдинга «ДТЭК».

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