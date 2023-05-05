Карчаа: формирование штата Запорожской АЭС завершится к осени
Об этом пишет ТАСС.
«Я думаю, что к осени мы завершим формирование коллектива», — отметил он.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская.
При этом, по его словам, на данный момент ситуация контролируема.
Рогов добавил, что стабилизировать ситуацию в полной мере позволит прекращение украинской армией обстрелов Каховской ГЭС.