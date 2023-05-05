Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Карчаа: формирование штата Запорожской АЭС завершится к осени

Короткая ссылка
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что формирование штата Запорожской АЭС планируется завершить к осени 2023 года.

Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что к осени мы завершим формирование коллектива», — отметил он.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская.

При этом, по его словам, на данный момент ситуация контролируема.

Рогов добавил, что стабилизировать ситуацию в полной мере позволит прекращение украинской армией обстрелов Каховской ГЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить