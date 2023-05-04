На Украине сообщили о подготовке 10 тысяч операторов беспилотников

Обучение на операторов беспилотников прошли на Украине 10 тыс. человек. Об этом заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«Недавно мы закончили первую часть проекта (в рамках программы «Армия дронов». — RT) обучения пилотов БПЛА: 10 тыс. пилотов обучили за это время», — приводит РИА Новости его слова.

Фёдоров подчеркнул, что на Украине предполагается сформировать 60 рот операторов ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что в небе над центром Киева были видны беспилотники, их пыталась сбить украинская система противовоздушной обороны.

Позднее издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на командование Воздушных сил Украины пояснило, что сбитым над Киевом беспилотником оказался украинский Bayraktar TB2.