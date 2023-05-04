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ТАСС: в небе над центром Киева видны беспилотники, в городе слышна стрельба

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В небе над центром Киева видны беспилотники, их пытается сбить украинская система противовоздушной обороны. Взрывы не смолкают более 20 минут, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
ТАСС: в небе над центром Киева видны беспилотники, в городе слышна стрельба
  • РИА Новости

«Стрельба со всех сторон [идёт] уже больше 20 минут», — сказали агентству.

Как ранее сообщили украинские издания, в Киеве происходят взрывы. Перед этим воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области.

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