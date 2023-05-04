ТАСС: в небе над центром Киева видны беспилотники, в городе слышна стрельба

В небе над центром Киева видны беспилотники, их пытается сбить украинская система противовоздушной обороны. Взрывы не смолкают более 20 минут, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

РИА Новости