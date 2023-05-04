Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Военная хроника показала видео уничтожения разведгруппы ВСУ в Запорожской области

Короткая ссылка
Военная хроника опубликовала видео военкора Станислава Обищенко, на которое попало уничтожение разведывательной группы ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
Военная хроника показала видео уничтожения разведгруппы ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

Как утверждается, перед попыткой атаковать позиции ВС России 3 мая активно работала украинская артиллерия и авиация, после чего в атаку пошли механизированные группы.

Так, три БТР YPR-765 и несколько автомобилей было обнаружено с беспилотника ещё на стыке позиций нескольких соединений. Наземные войска ВСУ попали под перекрёстный огонь артиллерии 291-го полка, 282-го отдельного стрелкового батальона и подразделений ВДВ.

После первых попаданий гаубиц Д-20 и ПТРК было уничтожено два гусеничных БТР и два автомобиля. Оставшиеся войска попытались бежать.

Последний украинский бронетранспортёр попытался вывезти уцелевших пехотинцев, но был уничтожен, говорится в сообщении.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении в Запорожской области после попытки разведки боем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить