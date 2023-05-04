Военная хроника показала видео уничтожения разведгруппы ВСУ в Запорожской области

Военная хроника опубликовала видео военкора Станислава Обищенко, на которое попало уничтожение разведывательной группы ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Как утверждается, перед попыткой атаковать позиции ВС России 3 мая активно работала украинская артиллерия и авиация, после чего в атаку пошли механизированные группы.

Так, три БТР YPR-765 и несколько автомобилей было обнаружено с беспилотника ещё на стыке позиций нескольких соединений. Наземные войска ВСУ попали под перекрёстный огонь артиллерии 291-го полка, 282-го отдельного стрелкового батальона и подразделений ВДВ.

После первых попаданий гаубиц Д-20 и ПТРК было уничтожено два гусеничных БТР и два автомобиля. Оставшиеся войска попытались бежать.

Последний украинский бронетранспортёр попытался вывезти уцелевших пехотинцев, но был уничтожен, говорится в сообщении.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении в Запорожской области после попытки разведки боем.