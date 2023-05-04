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Грызлов анонсировал визит главы МИД Белоруссии в Москву 16—17 мая

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Глава белорусского МИД Сергей Алейник 16—17 мая посетит с официальным визитом Россию. Об этом сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов.
Грызлов анонсировал визит главы МИД Белоруссии в Москву 16—17 мая
  • РИА Новости

«16 и 17 мая министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Фёдорович Алейник прилетает с официальным визитом в Россию, в Москву», — приводит РИА Новости его слова.

Грызлов добавил, что белорусский дипломат проведёт встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее Алейник в ходе визита в Венгрию призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры.

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