Грызлов анонсировал визит главы МИД Белоруссии в Москву 16—17 мая

Глава белорусского МИД Сергей Алейник 16—17 мая посетит с официальным визитом Россию. Об этом сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов.

«16 и 17 мая министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Фёдорович Алейник прилетает с официальным визитом в Россию, в Москву», — приводит РИА Новости его слова.

Грызлов добавил, что белорусский дипломат проведёт встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее Алейник в ходе визита в Венгрию призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры.