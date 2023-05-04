Грызлов анонсировал визит главы МИД Белоруссии в Москву 16—17 мая
- РИА Новости
«16 и 17 мая министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Фёдорович Алейник прилетает с официальным визитом в Россию, в Москву», — приводит РИА Новости его слова.
Грызлов добавил, что белорусский дипломат проведёт встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Ранее Алейник в ходе визита в Венгрию призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры.