Глава МИД Украины Кулеба подтвердил, что ВСУ находятся у границ с Приднестровьем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Вооружённые силы Украины находятся у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

Об этом он сказал в интервью молдавскому телеканалу ТВ-8.

«Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге — это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Киев не собирается нападать на Приднестровье. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Приднестровье является «вопросом суверенитета Молдавии».

Ранее источник рассказал RT, что ВСУ перебросили тысячи своих боевиков в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.

По данным источника, с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая — попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной (ПМР).