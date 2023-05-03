Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

RT: ВСУ перебросили военных в Одесскую область для провокации против Приднестровья

Короткая ссылка
Источник рассказал RT, что ВСУ перебросили тысячи своих боевиков в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.
RT: ВСУ перебросили военных в Одесскую область для провокации против Приднестровья
  • РИА Новости

Сообщается, что с начала марта в районах населённых пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать ангары, предназначенные для хранения сельхозпродукции, украинским войскам для размещения личного состава и техники.

За апрель туда направили до 4 тыс. военнослужащих, которые теперь размещаются в этих ангарах и раз в 2-3 дня меняют места дислокации.

С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая — попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной (ПМР).

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц Приднестровской Молдавской республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить