Источник рассказал RT, что ВСУ перебросили тысячи своих боевиков в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.

Сообщается, что с начала марта в районах населённых пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать ангары, предназначенные для хранения сельхозпродукции, украинским войскам для размещения личного состава и техники.

За апрель туда направили до 4 тыс. военнослужащих, которые теперь размещаются в этих ангарах и раз в 2-3 дня меняют места дислокации.

С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая — попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной (ПМР).

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц Приднестровской Молдавской республики.