Песков: выводы о причастности Киева к атаке на Кремль сделаны на основании данных спецслужб
- РИА Новости
«Это те данные, которыми мы располагаем, те данные, которые получают наши специальные службы», — заявил он.
Также представитель Кремля отметил, что «здесь очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что мы это знаем».
Кроме того, Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку украинских беспилотников по Кремлю.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.