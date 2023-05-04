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Песков: выводы о причастности Киева к атаке на Кремль сделаны на основании данных спецслужб

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выводы о причастности Киева к попытке атаки беспилотников на Кремль сделаны Москвой на основании данных спецслужб.
Песков: выводы о причастности Киева к атаке на Кремль сделаны на основании данных спецслужб
  • РИА Новости

«Это те данные, которыми мы располагаем, те данные, которые получают наши специальные службы», — заявил он.

Также представитель Кремля отметил, что «здесь очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что мы это знаем».

Кроме того, Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку украинских беспилотников по Кремлю.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

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