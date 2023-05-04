Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов опроверг окружение российских бойцов у Белогоровки
- РИА Новости
Его заявление приводит ТАСС.
По словам Алаудинова, российские бойцы оттянули на себя определённые силы и средства ВСУ и планомерно уничтожают их.
«То, что они там говорят, — что они 100 человек окружили, — это неправда», — сказал командир спецназа «Ахмат».
Он уточнил, что бойцы спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса планомерно продвинулись и находятся, «по сути, на территории Белогоровки», на меловом заводе.
«Ничего у них не получается, ничего сверхъестественного не происходит, они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», — заявил Алаудинов.
Ранее Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы Украины несут большие потери в районе Белогоровки.