Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов опроверг окружение российских бойцов у Белогоровки

Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов опроверг окружение российских бойцов в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.

Его заявление приводит ТАСС.

По словам Алаудинова, российские бойцы оттянули на себя определённые силы и средства ВСУ и планомерно уничтожают их.

«То, что они там говорят, — что они 100 человек окружили, — это неправда», — сказал командир спецназа «Ахмат».

Он уточнил, что бойцы спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса планомерно продвинулись и находятся, «по сути, на территории Белогоровки», на меловом заводе.

«Ничего у них не получается, ничего сверхъестественного не происходит, они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», — заявил Алаудинов.

Ранее Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы Украины несут большие потери в районе Белогоровки.