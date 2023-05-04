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Командир спецназа «Ахмат» заявил о готовности ВС России в ЛНР отразить наступление ВСУ

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Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов заявил, что российские войска в Луганской Народной Республике готовы отразить наступление Вооружённых сил Украины.
Командир спецназа «Ахмат» заявил о готовности ВС России в ЛНР отразить наступление ВСУ
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС. 

Как заявил Алаудинов, он абсолютно не видит причин для паники на фоне заявлений Киева о наступлении.

Он отметил, что не слышал, чтобы украинские войска «где-то что-то прорвали, прошли».

«Абсолютно всё прогнозируемо. Мы, наоборот, выбиваем противника, двигаемся вперёд в эти дни», — заявил командир спецназа «Ахмат».

По его словам, российские военные готовы к тому, что ВСУ могут пойти в наступление.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения украинской армии пытаются пойти в контрнаступление на Луганском направлении.

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