Командир спецназа «Ахмат» заявил о готовности ВС России в ЛНР отразить наступление ВСУ
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
Как заявил Алаудинов, он абсолютно не видит причин для паники на фоне заявлений Киева о наступлении.
Он отметил, что не слышал, чтобы украинские войска «где-то что-то прорвали, прошли».
«Абсолютно всё прогнозируемо. Мы, наоборот, выбиваем противника, двигаемся вперёд в эти дни», — заявил командир спецназа «Ахмат».
По его словам, российские военные готовы к тому, что ВСУ могут пойти в наступление.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения украинской армии пытаются пойти в контрнаступление на Луганском направлении.