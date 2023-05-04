Марочко заявил о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на Луганском направлении
- AP
«На нашем (Луганском. — RT) направлении есть попытки украинских боевиков пойти в так называемое контрнаступление», — сказал он.
По его словам, с 4 мая украинские боевики рассчитывают на «более-менее благоприятные погодные условия». Марочко добавил, что в связи с этим они пытаются совершать действия наступательного характера.
Также он утверждает, что военные ВСУ наиболее активны в районе Артёмовска.
Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что «наступление ВСУ уже, собственно говоря, началось».