В Молдавии заявили, что не разрешат ношение георгиевской ленточки без наград
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Чернэуцану, при наличии у человека награды, которой он был удостоен, георгиевская лента будет рассматриваться как часть награды.
«Если она будет отдельно, то это будет рассматриваться как действующий символ военной агрессии», — сказал он.
Отмечается, что в таком случае для «нарушителей» предусмотрен штраф.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты предусмотрено наказание.
Также в Эстонии в ряде регионов запретили мероприятия с символикой России и СССР на 9 Мая.