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В Молдавии заявили, что не разрешат ношение георгиевской ленточки без наград

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Глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что в республике будут применяться штрафы за ношение и демонстрацию георгиевской ленточки, которая не является частью наград.
В Молдавии заявили, что не разрешат ношение георгиевской ленточки без наград
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Чернэуцану, при наличии у человека награды, которой он был удостоен, георгиевская лента будет рассматриваться как часть награды.

«Если она будет отдельно, то это будет рассматриваться как действующий символ военной агрессии», — сказал он.

Отмечается, что в таком случае для «нарушителей» предусмотрен штраф.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты предусмотрено наказание.

Также в Эстонии в ряде регионов запретили мероприятия с символикой России и СССР на 9 Мая.

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