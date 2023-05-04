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ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Алчевску в ЛНР

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Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску в Луганской Народной Республике.
ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Алчевску в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ЛНР в СЦКК. 

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по н. п. Алчевск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что крупная колонна техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска.

Также сообщалось, что ВСУ усилили артподготовку на Донецком направлении.

Днём ранее в ЛНР заявили о ликвидации группы украинских военных на Краснолиманском направлении.

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