Российские военные за сутки на Херсонском направлении уничтожили два миномётных расчёта ВСУ.

Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«Ночью артиллерийским огнём в районе н. п. Антоновка уничтожен расчёт миномёта калибра 120 мм и боекомплект к нему», — цитирует его ТАСС.

Также миномётный расчёт был уничтожен в районе Понятовки.

В результате ударов погибли семь бойцов ВСУ, ещё семь получили ранения.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц российская армия уничтожила восемь самолётов и более 400 танков ВСУ.