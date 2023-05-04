ВС России уничтожили два миномётных расчёта ВСУ на Херсонском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
«Ночью артиллерийским огнём в районе н. п. Антоновка уничтожен расчёт миномёта калибра 120 мм и боекомплект к нему», — цитирует его ТАСС.
Также миномётный расчёт был уничтожен в районе Понятовки.
В результате ударов погибли семь бойцов ВСУ, ещё семь получили ранения.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц российская армия уничтожила восемь самолётов и более 400 танков ВСУ.