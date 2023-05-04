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ВС России уничтожили два миномётных расчёта ВСУ на Херсонском направлении

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Российские военные за сутки на Херсонском направлении уничтожили два миномётных расчёта ВСУ.
ВС России уничтожили два миномётных расчёта ВСУ на Херсонском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«Ночью артиллерийским огнём в районе н. п. Антоновка уничтожен расчёт миномёта калибра 120 мм и боекомплект к нему», — цитирует его ТАСС.

Также миномётный расчёт был уничтожен в районе Понятовки.

В результате ударов погибли семь бойцов ВСУ, ещё семь получили ранения.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц российская армия уничтожила восемь самолётов и более 400 танков ВСУ.

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