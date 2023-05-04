Рогов заявил о скоплении украинских войск на передовой в Запорожской области

Украинские войска скопили силы на передовой в Запорожской области.

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Противник скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, тактикой ВСУ является разведка боем с целью пробить брешь в российской первой линии обороны.

Ранее Рогов сообщил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины перебрасывает спецподразделения из Артёмовска (Бахмута) в подконтрольный киевским властям город Запорожье.