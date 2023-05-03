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Госдеп предупредил американцев о сохранении угрозы ракетных атак на Украине

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Американский Госдепартамент предупредил граждан Соединённых Штатов о сохранении повышенной угрозы ракетных атак на Украине.

Заявление Госдепа опубликовало посольство США в Киеве на своём сайте.

Отмечается, что угроза сохраняется в том числе в Киеве и Киевской области. 

Граждан США настоятельно призвали не игнорировать воздушные тревоги и следовать указаниям украинских властей.

В конце марта американский государственный секретарь Энтони Блинкен призвал граждан Соединённых Штатов немедленно покинуть Россию на фоне ареста сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича в России по уголовному делу о шпионаже.

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