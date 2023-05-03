Госдеп предупредил американцев о сохранении угрозы ракетных атак на Украине

Американский Госдепартамент предупредил граждан Соединённых Штатов о сохранении повышенной угрозы ракетных атак на Украине.

Заявление Госдепа опубликовало посольство США в Киеве на своём сайте.

Отмечается, что угроза сохраняется в том числе в Киеве и Киевской области.

Граждан США настоятельно призвали не игнорировать воздушные тревоги и следовать указаниям украинских властей.

В конце марта американский государственный секретарь Энтони Блинкен призвал граждан Соединённых Штатов немедленно покинуть Россию на фоне ареста сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича в России по уголовному делу о шпионаже.