Госдеп предупредил американцев о сохранении угрозы ракетных атак на Украине
Заявление Госдепа опубликовало посольство США в Киеве на своём сайте.
Отмечается, что угроза сохраняется в том числе в Киеве и Киевской области.
Граждан США настоятельно призвали не игнорировать воздушные тревоги и следовать указаниям украинских властей.
В конце марта американский государственный секретарь Энтони Блинкен призвал граждан Соединённых Штатов немедленно покинуть Россию на фоне ареста сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича в России по уголовному делу о шпионаже.