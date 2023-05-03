Пашинян назвал закрытие воздушного пространства Турцией проблемой для Армении

Премьер Армении Никол Пашинян прокомментировал закрытие Турцией воздушного пространства для самолётов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны.

«Да, есть проблема — ну извините, чья эта проблема? Это наша проблема», — ответил он на соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о запрете полётов.