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Пашинян назвал закрытие воздушного пространства Турцией проблемой для Армении

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Премьер Армении Никол Пашинян прокомментировал закрытие Турцией воздушного пространства для самолётов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны.
Пашинян назвал закрытие воздушного пространства Турцией проблемой для Армении
  • Gettyimages.ru

«Да, есть проблема — ну извините, чья эта проблема? Это наша проблема», — ответил он на соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о запрете полётов.

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