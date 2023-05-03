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Спецслужба Литвы сообщила, что в стране заморожены российские активы на €80 млн 

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Директор службы по расследованию финансовых преступлений Литвы Роландас Кишкис сообщил, что объём замороженных в республике российских активов составляет €80 млн.
Спецслужба Литвы сообщила, что в стране заморожены российские активы на €80 млн 
  • Gettyimages.ru

«Литва в рамках международных санкций заморозила российские финансовые средства и определённые объекты на сумму более 80 млн евро», — цитирует его ТАСС.

Кишкис добавил, что в этом году размер замороженных капиталов и имущества удвоился. 

Также он заявил, что все ограничения, которые применила спецслужба в отношении активов, в настоящее время оспариваются в судах.

В январе глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что Вильнюс выступает за единое решение европейского сообщества в вопросе о реализации замороженных российских финансовых активов.

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