Спецслужба Литвы сообщила, что в стране заморожены российские активы на €80 млн
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«Литва в рамках международных санкций заморозила российские финансовые средства и определённые объекты на сумму более 80 млн евро», — цитирует его ТАСС.
Кишкис добавил, что в этом году размер замороженных капиталов и имущества удвоился.
Также он заявил, что все ограничения, которые применила спецслужба в отношении активов, в настоящее время оспариваются в судах.
В январе глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что Вильнюс выступает за единое решение европейского сообщества в вопросе о реализации замороженных российских финансовых активов.