ВС России уничтожили две гаубицы украинских боевиков на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — отметили в министерстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских террористов в Сумской области.