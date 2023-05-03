Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВС России уничтожили две гаубицы украинских боевиков на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 украинских террористов, а также две гаубицы боевиков.
ВС России уничтожили две гаубицы украинских боевиков на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских террористов в Сумской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить