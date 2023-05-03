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Авиавласти Армении не получали сообщений о закрытии Турцией её воздушного пространства

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Авиационные власти Армении сообщили, что не получали уведомления о закрытии Турцией её воздушного пространства для армянских авиакомпаний, выполняющих рейсы в третьи страны.
Авиавласти Армении не получали сообщений о закрытии Турцией её воздушного пространства
  • Gettyimages.ru

«Комитет гражданской авиации Армении не получал официального уведомления от турецкой стороны о закрытии воздушного пространства», — сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на заявление КГА.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о том, что турецкая сторона закрыла своё воздушное пространство для Армении для полётов в третьи страны.

Как сообщается, 29 апреля Анкара без предварительного уведомления аннулировала ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полётов в Европу через воздушное пространство Турции.

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