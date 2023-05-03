Авиавласти Армении не получали сообщений о закрытии Турцией её воздушного пространства
- Gettyimages.ru
«Комитет гражданской авиации Армении не получал официального уведомления от турецкой стороны о закрытии воздушного пространства», — сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на заявление КГА.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о том, что турецкая сторона закрыла своё воздушное пространство для Армении для полётов в третьи страны.
Как сообщается, 29 апреля Анкара без предварительного уведомления аннулировала ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полётов в Европу через воздушное пространство Турции.