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Российская авиация нанесла удар по скоплению сил ВСУ под Авдеевкой

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Авиация Южной группировки войск ударила по месту скопления резерва 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой, заявил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев.
Российская авиация нанесла удар по скоплению сил ВСУ под Авдеевкой
  • РИА Новости

«Уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, артиллеристы поразили артиллерийский расчёт противника и гаубицу Д-30 в районе Максимильяновки и на Марьинском направлении.

Ранее стало известно, что БПЛА ВС России сбил принадлежащий украинской армии коптер во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой.

Также стало известно, что российские ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам ВСУ в районе села Пречистовка в Марьинском районе.

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