Партия «Шор» оспорила в Конституционном суде лишение депутатского мандата Илана Шора
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, соответствующий запрос опубликовала пресс-служба судебной инстанции.
«Проверить конституционность постановления законодательного органа от 27 апреля о лишении мандата депутата парламента», — говорится в запросе.
Вместе с этим подчёркивается, что судебный процесс против Шора ещё не завершён и политик планирует оспорить в Высшей судебной палате решение нижестоящей судебной инстанции.
27 апреля сообщалось, что парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата.