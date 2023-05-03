Партия «Шор» оспорила в Конституционном суде лишение депутатского мандата Илана Шора

Молдавская партия «Шор» оспорила в Конституционном суде постановление парламента о лишении депутатского мандата лидера политсилы Илана Шора.

Как пишет ТАСС, соответствующий запрос опубликовала пресс-служба судебной инстанции.

«Проверить конституционность постановления законодательного органа от 27 апреля о лишении мандата депутата парламента», — говорится в запросе.

Вместе с этим подчёркивается, что судебный процесс против Шора ещё не завершён и политик планирует оспорить в Высшей судебной палате решение нижестоящей судебной инстанции.

27 апреля сообщалось, что парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата.