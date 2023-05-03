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Партия «Шор» оспорила в Конституционном суде лишение депутатского мандата Илана Шора

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Молдавская партия «Шор» оспорила в Конституционном суде постановление парламента о лишении депутатского мандата лидера политсилы Илана Шора.
Партия «Шор» оспорила в Конституционном суде лишение депутатского мандата Илана Шора
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, соответствующий запрос опубликовала пресс-служба судебной инстанции.

«Проверить конституционность постановления законодательного органа от 27 апреля о лишении мандата депутата парламента», — говорится в запросе.

Вместе с этим подчёркивается, что судебный процесс против Шора ещё не завершён и политик планирует оспорить в Высшей судебной палате решение нижестоящей судебной инстанции.

27 апреля сообщалось, что парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата.

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