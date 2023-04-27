Парламент Молдавии лишил Илана Шора депутатского мандата

Парламент Молдавии лишил лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора депутатского мандата.

Об этом сообщает РИА Новости.

«За лишение Шора мандата депутата проголосовали 56 человек. Таким образом, мандат в парламенте, принадлежащий партии «Шор», объявлен вакантным», — заявил по итогам голосования спикер парламента Игорь Гросу.

13 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что Апелляционная палата Кишинёва заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы «за кражу миллиарда».

Сам Шор назвал решение палаты незаконным, отметив, что оно было принято под давлением и в нарушение всех правовых норм.