Апелляционная палата Кишинёва заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы

Апелляционная палата Кишинёва заочно приговорила лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщил Sputnik Молдова со ссылкой на главу парламентской юридической комиссии Олесю Стамате.

Также она заявила, что арестованные активы Шора будут конфискованы в пользу государства.

Как утверждает президент Молдавии Майя Санду, Шор приговорён к 15 годам лишения свободы «за кражу миллиарда».

В свою очередь, Шор назвал решение палаты незаконным, отметив, что его приняли под давлением и в нарушение всех правовых норм.

«Меня это решение абсолютно не смущает, оно мне абсолютно всё равно, я не собираюсь подчиняться, это решение будет отменено ровно на второй день после смены действующего режима», — заявил он в своих соцсетях.

Оппозиционер считает, что таким образом молдавские власти мстят ему за протестное движение и за то, что его команда борется за достойную жизнь граждан Молдавии.

Как пишет РИА Новости, Шор в 2017 году был приговорён к 7,5 годам лишения свободы по делу о банковских махинациях, ему запретили покидать территорию Молдавии. При этом после выборов в феврале 2019 года он стал депутатом, а в июне того же года покинул страну.