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Патрушев: сохранение Украины как государства не входит в планы США

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Сохранение Украины как государства не входит в американские планы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Сегодня Белый дом с легкостью идёт на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

По его словам, Украина нужна американцам только как объект эксплуатации природных ресурсов без традиционного населения.

Он отметил, что за 30 лет организованных Вашингтоном потрясений, население Украины сократилось в два раза.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что одним из возможных вариантов урегулирования конфликта мог бы стать раздел Украины между Россией и Польшей.

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