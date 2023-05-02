Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Эстония покупает у Израиля ударные беспилотники на €100 млн

Короткая ссылка
Эстония заключила контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на закупку ударных беспилотников на €100 млн.
Эстония покупает у Израиля ударные беспилотники на €100 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

Эстонское Минобороны сообщило, что контракт был подписан на приобретение «большого количества ударных БПЛА».

Это одна из самых дорогих оборонных закупок республики, подчеркнули в министерстве.

Первые партии беспилотников прибудут в Эстонию в 2024 году, пишет РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выразил уверенность, что члены Североатлантического альянса должны тратить на оборонную промышленность минимум 2,5% от ВВП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить