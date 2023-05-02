Эстония покупает у Израиля ударные беспилотники на €100 млн
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Эстонское Минобороны сообщило, что контракт был подписан на приобретение «большого количества ударных БПЛА».
Это одна из самых дорогих оборонных закупок республики, подчеркнули в министерстве.
Первые партии беспилотников прибудут в Эстонию в 2024 году, пишет РИА Новости.
Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выразил уверенность, что члены Североатлантического альянса должны тратить на оборонную промышленность минимум 2,5% от ВВП.