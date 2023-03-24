В Минобороны Эстонии заявили, что члены НАТО должны тратить на оборону минимум 2,5% ВВП

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выразил уверенность, что члены Североатлантического альянса должны тратить на оборонную промышленность минимум 2,5% от ВВП.

Об этом министр сказал в интервью газете Der Spiegel.

«Каждый член НАТО должен тратить на оборону не менее 2,5% своего ВВП», — подчеркнул Певкур.

Он объяснил необходимость таких расходов тем, что за последние десятилетия дефицит увеличился.

По словам главы эстонского Минобороны, Эстония в текущем году намерена потратить на оборону 2,8% ВВП.

Ранее обозреватель Лили Байер в статье для Politico выразила мнение, что нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе.