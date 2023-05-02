Рогов: в городе Запорожье, подконтрольном ВСУ, прозвучала серия взрывов

В находящемся под контролем ВСУ городе Запорожье слышны взрывы, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье громко. Сегодня начиная примерно с 15:30 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько взрывов», — написал он в Telegram.

Издание «Обозреватель» также сообщило о мощном взрыве в городе Запорожье.

Позднее Рогов уточнил, что, по предварительным данным, звуки взрывов имеют разное происхождение.

«Два — это неудачная работа криворукого ПВО ВСУ. Надеюсь, без традиционных трагических последствий для моих земляков — местных жителей. Один — очень мощный. По предварительным данным — в районе Запорожского абразивного комбината. На месте прилёта после взрыва начал подниматься чёрный дым», — сообщил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины нарастили численность до порядка 12 тыс. человек в районе Гуляйполя в Запорожской области.