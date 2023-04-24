Рогов: численность ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области выросла до 12 тысяч солдат
- AP
Его слова приводит ТАСС.
«В район Гуляйполя переброшены боевики ВСУ в количестве, близком к 12 тыс. человек», — сказал он.
Рогов уточнил, что эти боевики ВСУ находятся на линии боевого соприкосновения.
Также он заявил об увеличении численности украинских военных в подконтрольных Киеву населённых пунктах Богатырь, Солёное и Запорожье.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ размещают военную технику на заводах в Запорожской области.